Меркель и Порошенко по телефону обсудили размещение миротворцев ООН

КИЕВ, 28 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора скоординировали подходы по размещению миротворцев в Донбассе, сообщает пресс-служба украинского президента в четверг.

"Собеседники обменялись мнениями относительно развития ситуации в Донбассе и состояния имплементации минских договоренностей. В частности, были скоординированы подходы к реализации инициативы по развертыванию миротворческой операции ООН на территории оккупированной части Донбасса и неконтролируемом участке украино-российской границы", — говорится в сообщении на сайте президента.

Сообщается, что в ходе телефонного разговора Порошенко поздравил Меркель с победой ее политической силы на парламентских выборах, которые состоялись в Германии 24 сентября. "От этой победы зависит стабильность всей Европы", – отметил президент. Порошенко пожелал Меркель успешного завершения коалиционных переговоров.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению на Украине миротворцев гибкая.

Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя в интервью РИА Новости идею ввести миротворцев в Донбасс для охраны миссии ОБСЕ, заявил, что в случае достижения согласия по этому вопросу в организации будут готовы сделать все, чтобы разрешить украинский кризис.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.