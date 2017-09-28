Власти Китая до конца года собираются закрыть предприятия с участием КНДР

Жители города во время торжественной церемонии открытия нового жилого комплекса на улице Рёмён в Пхеньяне. Архивное фото

Жители города во время торжественной церемонии открытия нового жилого комплекса на улице Рёмён в Пхеньяне. Архивное фото

ПЕКИН, 28 сен — РИА Новости, Анна Раткогло. Власти Китая в рамках выполнения резолюции СБ ООН 2375 распорядились до конца года прекратить деятельность всех созданных на территории страны совместных с КНДР предприятий, говорится в сообщении министерства коммерции Китая.

"Паевым компаниям и кооперативам, созданным с участием китайского или иностранного капитала, и предприятиям с иностранным капиталом, учрежденным на территории Китая индивидуальными лицами или организациями из КНДР, предписывается прекратить деятельность в течение 120 дней с момента принятия резолюции СБ ООН 2375",- говорится в заявлении минкоммерции Китая.

Северная Корея 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.