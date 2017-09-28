В ДНР обнаружили бронетехнику силовиков и грузовики образца стран НАТО

ДОНЕЦК, 28 сен — РИА Новости. Разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики обнаружила тяжелую бронетехнику украинских силовиков и грузовые автомобили образца стран НАТО в районах, близких к линии соприкосновения, заявил в четверг журналистам начальник пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.

"В районах населенных пунктов Гранитное зафиксировано прибытие трех единиц БМП, восьми единиц танков и двух САУ "Гвоздика". Красногоровка — прибытие десяти грузовых автомобилей старого образца, ранее состоявших на вооружении стран НАТО, загруженных боеприпасами, а также более 100 человек личного состава ДУК "Правый сектор" (экстремистское движение, запрещено в РФ – ред.)", — заявил он.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

"Правый сектор" — украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля — в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ. В январе 2015 года "Правый сектор" был внесен в реестр запрещенных в РФ организаций.