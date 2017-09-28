В ДНР обнаружили бронетехнику силовиков и грузовики образца стран НАТО

ДОНЕЦК, 28 сен — РИА Новости. Разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики обнаружила тяжелую бронетехнику украинских силовиков и грузовые автомобили образца стран НАТО в районах, близких к линии соприкосновения, заявил в четверг журналистам начальник пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
"Правый сектор" — украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля — в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ. В январе 2015 года "Правый сектор" был внесен в реестр запрещенных в РФ организаций.