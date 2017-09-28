В ДНР заявили, что силовики выпустили 20 мин за сутки

ДОНЕЦК, 28 сен — РИА Новости. Украинские силовики выпустили 20 мин по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшие сутки, заявил в четверг журналистам начальник пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом, "школьном" перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь.

"На донецком направлении противник применил минометы, вооружение БМП, различные виды гранатометов и стрелкового оружия. По прилегающим районам шести населенных пунктов — Крутая Балка, Васильевка, Жабичево, Спартак, Докучаевск, Петровскому и Кировскому районам Донецка, а также по району аэропорта Донецка выпущено десять мин калибром 82 миллиметра", — сказал Безсонов.

По его словам, на мариупольском направлении силовики выпустили десять мин калибром 82 миллиметра по прилегающим районам Коминтерново. "Обстрелам из гранатометов и стрелкового оружия подверглись районы Саханки и Октябрь", — добавил начальник пресс-службы оперативного командования ДНР.