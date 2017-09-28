Турчинов обещал привлечь военных к ответственности за взрывы на складе

Пожар на складе боеприпасов в Винницкой области (67)

КИЕВ, 28 сен — РИА Новости. Пожары на арсеналах в 2017 году нанесли серьезный удар по обороноспособности Украины, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

"В течение этого года во время уничтожения фактически арсенала в Балаклее, этого пожара в Калиновке мы потеряли огромное количество боеприпасов", — сказал он.

Турчинов добавил, что надо привлечь к ответственности виновных, "начиная от начальника Генштаба и по вертикали всех тех, кто отвечает за оборону нашей страны". Он добавил, что ситуация с пожаром на складах показала "неспособность Украины защищать свои стратегические арсеналы".

Спасатели уже три дня тушат масштабный пожар на военном складе под Винницей, в результате которого уничтожено около трети боеприпасов. Ранее загорелся склад Минобороны около Мариуполя. В марте серьезный пожар произошел на военных складах в Балаклее Харьковской области. Тогда из-за взрыва боеприпасов погиб человек, еще пятеро человек пострадали.

Подробнее о пожарах на военных складах в мире в 2014-2017 годах читайте в справке РИА Новости >>