Губернатор Эрбиля: Турция не закроет границу с Иракским Курдистаном

ЭРБИЛЬ, 28 сен — РИА Новости. Турция не пойдет на закрытие границ с Иракским Курдистаном, несмотря на свое недовольство прошедшим в автономии референдумом, считает губернатор Эрбиля Навзад Хади.
"Нет, нет, насчет границ… Турция уже объявила, что не собирается, у нее нет причины закрывать их (границы)", — заявил губернатор РИА Новости.
Иракский Курдистан — автономия на севере Ирака, чей статус закреплен в конституции страны. 25 сентября состоялся референдум о независимости автономии, "за" проголосовали 92,7% избирателей (2,86 миллиона человек).
В ходе референдума Турция неоднократно выступала с критикой этого шага иракских курдов. В частности, Турция угрожала закрыть транзит сырой нефти через свою территорию. В свою очередь, Багдад потребовал от Иракского Курдистана передать ему контроль за своими аэропортами и КПП на границах.