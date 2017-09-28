Губернатор Эрбиля: Турция не закроет границу с Иракским Курдистаном

ЭРБИЛЬ, 28 сен — РИА Новости. Турция не пойдет на закрытие границ с Иракским Курдистаном, несмотря на свое недовольство прошедшим в автономии референдумом, считает губернатор Эрбиля Навзад Хади.

"Нет, нет, насчет границ… Турция уже объявила, что не собирается, у нее нет причины закрывать их (границы)", — заявил губернатор РИА Новости.

По его мнению, максимум, на что пойдет Турция, — это приглашение на свою сторону границы наблюдателей от Багдада. "Может быть, они предпримут какие-то другие меры. Например, возьмут представителей иракского правительства на пункты пропуска на турецкую стороны границы, чтобы они выполняли какие-то формальности. Например, проверяли (у тех, кто ее пересекает) какие-то бумаги. В дополнение к тем формальностям, которые мы выполняем на своей стороне. Но ворота будут открыты, это уже объявлено", — заявил губернатор.

Иракский Курдистан — автономия на севере Ирака, чей статус закреплен в конституции страны. 25 сентября состоялся референдум о независимости автономии, "за" проголосовали 92,7% избирателей (2,86 миллиона человек).

В ходе референдума Турция неоднократно выступала с критикой этого шага иракских курдов. В частности, Турция угрожала закрыть транзит сырой нефти через свою территорию. В свою очередь, Багдад потребовал от Иракского Курдистана передать ему контроль за своими аэропортами и КПП на границах.