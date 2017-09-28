Израиль может признать независимость Иракского Курдистана, считает эксперт

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Израиль может признать независимость Иракского Курдистана в случае ее объявления властями Эрбиля, считает ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, эксперт клуба "Валдай" Станислав Иванов.

Референдум о независимости автономии Иракский Курдистан состоялся в понедельник. По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость проголосовали 92,7% избирателей. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования. Против проведения голосования выступили соседи Иракского Курдистана — Турция и Иран, а также США и ООН. Ранее в МИД РФ заявили, что Москва в связи с проведенным референдумом о независимости призывает решать все спорные вопросы между Эрбилем и Багдадом путем диалога и поддерживает территориальную целостность Ирака.

"Израиль даже может официально признать независимость Иракского Курдистана в случае ее объявления", — сказал эксперт РИА Новости.

Что касается реакции противников референдума — Турции и Ирана, — то, по мнению Иванова, "они успокоятся и все будет по-прежнему". "Воевать с Иракским Курдистаном никто не будет, да и блокировать границы тоже, это равнозначно войне, а по международному праву такая блокада означает объявление войны", — считает эксперт.

Он отметил, что термин "автономия" неприменим по отношению к Иракскому Курдистану. "И хотя кабмин Ирака уже давно требует от властей курдской автономии передать под контроль Багдада все пограничные пункты региона, а от иностранных государств — прекратить сотрудничество с Иракским Курдистаном в нефтяной сфере, все это уже практически неосуществимо", — сказал Иванов.