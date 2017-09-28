Мэр Барселоны попросила страны ЕС стать посредниками в конфликте с Испанией

МАДРИД, 28 сен — РИА Новости, Сергей Сарымов. Мэр Барселоны Ада Колау попросила страны ЕС стать посредниками в урегулировании конфликтной ситуации между Испанией и Каталонией, связанной с планами автономного сообщества провести референдум о независимости 1 октября. Письмо со своей просьбой чиновник опубликовала на странице в Twitter.

I've sent a letter to 27 European mayors asking them to support our call for the EU to mediate between the Catalan & Spanish governments pic.twitter.com/8HFBw6nzqG — Ada Colau (@AdaColau) 28 сентября 2017 г.

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В письме, отправленном 27 странам ЕС, Колау "выражает обеспокоенность той тяжелой ситуации, которая сложилась в Каталонии, где сегодня существует угроза фундаментальным правам и свободам". Чиновница также отмечает, что такими угрозами являются "закрытие государственных интернет-сайтов, задержания членов местного правительства, а также отправка полицейских сил в Каталонию для того, чтобы помешать гражданам проголосовать на референдуме о независимости".

Колау также пишет, что каталонский вопрос "отныне не является только испанским вопросом и должен обсуждаться на европейском уровне". "Мы живем в глобальной реальности, и то, что происходит в Барселоне, имеет незамедлительный эффект в Мадриде, Париже, Лондоне и Брюсселе", — считает мэр.

В этот момент, по словам Колау, "Европа не может пройти мимо угрозы фундаментальным правам и свободам, защита которых является одним из важнейших принципов Европы". "В этой ситуации я прошу Европейскую Комиссию стать посредником между правительством Каталонии и правительством Испании с целью найти выход с помощью диалога", — заявила мэр Барселоны.

Конституционный суд Испании ранее приостановил действие всех документов по поводу голосования по вопросу независимости 1 октября, принятых женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны.

Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считает, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде. Голосование, которое власти Каталонии собираются провести 1 октября, по мнению 60% каталонцев, не является легитимным и не может иметь каких-либо юридических последствий.