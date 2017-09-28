Президент Гвинеи поблагодарил Путина за помощь в борьбе с лихорадкой Эбола

Владимир Путин и президент Гвинейской Республики, действующий председатель Африканского союза Альфа Конде во время встречи. 28 сентября 2017

Владимир Путин и президент Гвинейской Республики, действующий председатель Африканского союза Альфа Конде во время встречи. 28 сентября 2017

НОВО-ОГАРЕВО, 28 сен — РИА Новости. Президент Гвинеи Альфа Конде поблагодарил президента России Владимира Путина за помощь в борьбе с лихорадкой Эбола и открытие центра по исследованию этого заболевания.

Встреча прошла в рамках официального визита Конде в Россию по приглашению Путина.

"Я благодарю, господин президент, за ту помощь, которая была оказана Гвинее в борьбе с лихорадкой Эбола. Российская Федерация стала одной из первых стран, которая вмешалась в ликвидацию последствий этого кризиса", — отметил президент Гвинеи.

Он добавил, что важным является и открытие в Гвинее кризисного центра, позволяющего исследовать это заболевание.

"Надеюсь, что сотрудничество в области здравоохранения тоже будет нарастать усиленными темпами, и вы будете помогать нам, как вы уже это делаете, и в разработке и использовании вакцин, и в подготовке специалистов в области применения этих препаратов", — добавил президент Гвинеи.

Болезнь, вызванная вирусом Эбола, — острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы в Западной Африке в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.

Россия внесла значительный вклад в борьбу с эпидемией лихорадки Эбола в Гвинее, направив в 2014 году специалистов-инфекционистов и 150 тонн медицинского оборудования. А в августе в Гвинее стартовали пострегистрационные испытания российской вакцины от лихорадки Эбола.

Российская комбинированная векторная вакцина "ГамЭвак-Комби" была разработана в Москве в Научно-исследовательском институте эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. Официальная презентация лекарства состоялась в январе 2016 года. Вакцина примечательна тем, что вырабатывает длительный иммунитет у привитого человека и не имеет серьезных побочных эффектов. Новое лекарство является эффективным при хранении в —20 градусов, но в настоящий момент разрабатывается препарат, который будет эффективен также и при +4 градусах. Российская вакцина является единственным легально зарегистрированным на национальном уровне лекарством против Эболы.