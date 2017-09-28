В управлении по вопросам миграции предложили усилить контроль на границе

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Дактилоскопию и фотографирование следует проводить на границе России, считает начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Ольга Кириллова.

"МВД создаёт огромный ресурс, пользуется базами и ЕврАзЭс и базами дальнего зарубежья, но мы сначала всех пускаем, а потом начинаем их отлавливать, искать. На мой взгляд, этот процесс фотографирования и дактилоскопии логично было бы вынести на границу", — сказала Кириллова на заседании комитета Госдумы по вопросам развития гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

По её словам, вопрос о том, кто будет этим заниматься — Погранслужба ФСБ или кто-то еще — пока что требует обсуждения.

"Наверное, любой теракт обойдётся дороже, чем оборудование соответственным образом границ", — подытожила Кириллова.

В 2016 году Кириллова говорила, что повысить эффективность миграционного законодательства в России возможно, усилив контроль за въезжающими иностранцами непосредственно в приграничных территориях и на пунктах пропуска, а также переместив туда часть сервисов по проверке и оформлению разрешительных документов.