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Женщину силой вывели из самолета, когда она рассказала об аллергии на собак

12:3628.09.2017
(обновлено: 12:43 28.09.2017)
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В США женщину силой вывели из самолета авиакомпании Southwest Airlines после того, как она сообщила о том, что у нее аллергия на собак, которая чревата серьезными последствиями, вплоть до смерти. Об инциденте сообщила газета LA Times.

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Оказавшись в самолете, следовавшем из Балтимора в Лос-Анджелес, 46-летний профессор Мэрилендского колледжа искусств Анила Даулатзаи узнала, что ей придется лететь с двумя собаками. После этого женщина сообщила, что у нее аллергия, и потребовала убрать животных из самолета.

Экипаж самолета попросил ее показать справку, подтверждающую аллергию, но такого документа у нее не было. Тогда женщине было предписано покинуть самолет, но она отказалась. В итоге в конфликт вмешалась полиция.

Один из пассажиров самолета, 61-летний Билл Думас, снял на видео момент, когда женщину силой пытаются вывести из самолета. Она сопротивляется, просит полицейских ее не трогать и говорит, что ее отцу предстоит операция. Также слышно, как она обвиняет правоохранителей в том, что они сорвали с нее штаны.

В какой-то момент полицейский хватает ее за обе руки сзади и резко ведет к выходу, громко повторяя: "Иди!".

Некоторые пассажиры пытались успокоить женщину и призывали повиноваться. " Покажи им, что ты идешь сама", — сказал кто-то. "Я не могу, он держит меня за ногу", — ответила Даулатзаи.

Тогда офицер отпускает ее, рассчитывая, что женщина выйдет самостоятельно. Но она встала в проходе, повернулась к нему и сказала: "Я профессор! Что вы делаете?". Тогда он снова ее схватил и еще резче повел к выходу. "Боже мой, просто сойди с самолета, жалобу потом напишешь", — сказал один из пассажиров.

Самолет авиакомпании United Airlines в эропорту Нью-Арка, США. Архивное фото
© AP Photo / Julio Cortez
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По данным LA Times, Даулатзаи предъявлены обвинения в неповиновении полиции и нарушении общественного порядка.

По словам автора видео, полицейские вели себя очень агрессивно, однако женщина " не оставила им выбора". Многие пользователи соцсетей согласились с ним.

"У меня аллергия на животных, чреватая смертью, но НЕТ, я НЕ выйду из самолета", — пишет Брайан Макайвер.

"Смирись, пассажир, животных можно провозить в самолете. Прими лекарство от своей аллергии или уходи", — пишет Cricket.

В соответствии с политикой Southwest Airlines, пассажира могут отсадить как можно дальше от животных, если он сообщит о своей аллергии при выходе на посадку. О присутствии на борту животных авиакомпания заранее не уведомляет. Ее представители уже принесли свои извинения Даулатзаи и отметили, что опечалены тем, как развивалась эта ситуация.

 

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В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 4 комментария
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николай богомолов
дЭмокуратия дие! а она ведь голосовала за....
12:42
28.09.2017
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Павел Малев
Там весь салон снимал втихушку это шоу!
12:41
28.09.2017
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starangel1000
Павел Малев, попробуй возразить и тебя еще пристрелят на месте. У них там разрешено стрелять на поражение при любом сопротивлении.
12:52
28.09.2017
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Павел Малевstarangel1000(к комментарию)
starangel1000,
не думаю, что там все копы отмороженные, чтобы палить в салоне самолёта........
12:57
28.09.2017
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