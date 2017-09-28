Женщину силой вывели из самолета, когда она рассказала об аллергии на собак

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В США женщину силой вывели из самолета авиакомпании Southwest Airlines после того, как она сообщила о том, что у нее аллергия на собак, которая чревата серьезными последствиями, вплоть до смерти. Об инциденте сообщила газета LA Times.

Оказавшись в самолете, следовавшем из Балтимора в Лос-Анджелес, 46-летний профессор Мэрилендского колледжа искусств Анила Даулатзаи узнала, что ей придется лететь с двумя собаками. После этого женщина сообщила, что у нее аллергия, и потребовала убрать животных из самолета.

Экипаж самолета попросил ее показать справку, подтверждающую аллергию, но такого документа у нее не было. Тогда женщине было предписано покинуть самолет, но она отказалась. В итоге в конфликт вмешалась полиция.

Один из пассажиров самолета, 61-летний Билл Думас, снял на видео момент, когда женщину силой пытаются вывести из самолета. Она сопротивляется, просит полицейских ее не трогать и говорит, что ее отцу предстоит операция. Также слышно, как она обвиняет правоохранителей в том, что они сорвали с нее штаны.

В какой-то момент полицейский хватает ее за обе руки сзади и резко ведет к выходу, громко повторяя: "Иди!".

Некоторые пассажиры пытались успокоить женщину и призывали повиноваться. " Покажи им, что ты идешь сама", — сказал кто-то. "Я не могу, он держит меня за ногу", — ответила Даулатзаи.

Тогда офицер отпускает ее, рассчитывая, что женщина выйдет самостоятельно. Но она встала в проходе, повернулась к нему и сказала: "Я профессор! Что вы делаете?". Тогда он снова ее схватил и еще резче повел к выходу. "Боже мой, просто сойди с самолета, жалобу потом напишешь", — сказал один из пассажиров.

По данным LA Times, Даулатзаи предъявлены обвинения в неповиновении полиции и нарушении общественного порядка.

По словам автора видео, полицейские вели себя очень агрессивно, однако женщина " не оставила им выбора". Многие пользователи соцсетей согласились с ним.

"У меня аллергия на животных, чреватая смертью, но НЕТ, я НЕ выйду из самолета", — пишет Брайан Макайвер.

"Смирись, пассажир, животных можно провозить в самолете. Прими лекарство от своей аллергии или уходи", — пишет Cricket.

В соответствии с политикой Southwest Airlines, пассажира могут отсадить как можно дальше от животных, если он сообщит о своей аллергии при выходе на посадку. О присутствии на борту животных авиакомпания заранее не уведомляет. Ее представители уже принесли свои извинения Даулатзаи и отметили, что опечалены тем, как развивалась эта ситуация.