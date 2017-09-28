Каталонский министр пообещал оставить испанский паспорт даже при отделении

БРЮССЕЛЬ, 28 сен – РИА Новости, Владимир Добровольский. Министр каталонского регионального правительства по иностранным делам Рауль Ромева заявил, что не намерен сдавать испанский паспорт в случае отделения Каталонии от Испании.

"Откажусь ли я от испанского паспорта? У меня нет никаких причин для этого. Я не против Испании", — сказал Ромева журналистам в Брюсселе.

По его словам, "речь идет о мирном гражданском требовании создать суверенную реальность, которая готова сотрудничать со всеми".

"Это не направлено против Испании, нет никаких проблем с тем, чтобы иметь два паспорта. Закон предполагает, что вы не обязаны отказываться от вашей предыдущего гражданства, испанского или какого-то другого, если вы принимаете гражданство Каталонии", — сказал министр.

Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считает, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде. Голосование, которое власти Каталонии собираются провести 1 октября, по мнению 60% каталонцев, не является легитимным и не может иметь каких-либо юридических последствий.