Лукашенко заявил, что Brexit может разрушить ЕС

МИНСК, 28 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Brexit является опасным прецедентом, который может разрушить Евросоюз.
"Выход Великобритании из Евросоюза — это тоже опасный прецедент, который может разрушить Европейский союз", — заявил белорусский лидер в четверг в Минске на встрече с участниками пленарного заседания Совета епископских конференций Европы. Слова белорусского лидера приводит его пресс-служба.
По словам президента, на встрече в начале этой недели с замглавы МИД Великобритании он заявил, что Белоруссия является поборником единства Европы в целом и ЕС в частности. "Потому что мы сторонники многополярного мира, а ЕС сегодня является одной из основных опор спокойствия и равновесия в мире. Если эта опора уходит, если она будет разрушена, мир наклонится еще больше. Ясно, в какую сторону", — сказал Лукашенко.
Как отметил Лукашенко, "сегодня уже все политики… в Европе заговорили, что надо немедленно реформировать Европейский союз". "Его надо реформировать", — заявил белорусский лидер.