Каталония отрицает поспешность в проведении референдума

Сторонники независимости Каталонии во время акции протеста в Барселоне. Архивное фото

Сторонники независимости Каталонии во время акции протеста в Барселоне. Архивное фото

БРЮССЕЛЬ, 28 сен – РИА Новости, Владимир Добровольский. Власти Каталонии отрицают заявления о том, что они организуют референдум о независимости автономного сообщества поспешно, и готовы обсудить любые предложения Мадрида, заявил министр каталонского регионального правительства по иностранным делам и институциональным связям Рауль Ромева.

В среду Высший суд Каталонии предписал правоохранительным органам препятствовать открытию избирательных участков для проведения голосования о независимости автономного сообщества. Ранее аналогичные инструкции каталонским правоохранительным органам издала прокуратура. В свою очередь суд принял решение отстранить прокуратуру от действий, связанных с проведением референдума.

Конституционный суд Испании ранее приостановил действие всех документов по поводу голосования по вопросу независимости 1 октября, принятых женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны.

"Вы говорите, есть спешка? Когда ваши основополагающие права нарушаются ежедневно и никакой реакции не следует, вы будете пытаться разрешить эту ситуацию как можно быстрее", — сказал Ромева журналистам в Брюсселе.

По его словам, каталонские власти "хотят выслушать любые предложения государства". "Но им нужно что-то предложить для обсуждения", — отметил министр.

По его словам, Каталония "многократно предлагала испанскому правительству, самому (премьер-министру Мариано) Рахою договориться по многим аспектам".

"До сих пор не было выражено желания говорить об этом. Нельзя отказывать в том, чего требует 80% населения (проведения референдума – ред.). Приемлемо обсудить предложения. Им нужно, по крайне мере, проделать работу, подумать над тем, что они могут предложить", — заявил Ромева.

По его словам, переговоры с Мадридом могут состояться и после проведения референдума.

"Переговоры – это переговоры. Если есть предложения в воскресенье или после воскресенья, мы готовы выслушать их. Переговоры означают переговоры. Для этого нужно выдвинуть предложение", — сказал Ромева.

Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считает, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде. Голосование, которое власти Каталонии собираются провести 1 октября, по мнению 60% каталонцев, не является легитимным и не может иметь каких-либо юридических последствий.