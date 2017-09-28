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В мире

"Дипломатия панд": Китай передал Индонезии подарок для укрепления отношений

Сюжет:
Вердикт суда в Гааге по Южно-Китайскому морю (66)
12:1828.09.2017
(обновлено: 12:20 28.09.2017)
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© AFP 2017 / Manan VatsyayanaПанды. Архивное фотоПанды. Архивное фото
© AFP 2017 / Manan Vatsyayana

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Китай передал Индонезии двух панд в надежде, что "дипломатия панд" сможет укрепить межгосударственные отношения, переживающие сложный период из-за разногласий по Южно-Китайскому морю, сообщает издание Straits Times.

Американский эсминец Джон С. Маккейн в Южно-Китайском море
© Фото : Navy Petty Officer 3rd Class James Vazquez
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По данным издания, две семилетние панды Цай Тао и Ху Чунь прибыли из китайской провинции Сычуань в Джакарту в четверг. Животных поселят в специальный панда-парк площадью 4,8 тысячи квадратных метров, который является частью паркового комплекса Taman Safari Indonesia.

Издание поясняет, что китайская "дипломатия панд" в отношении другой страны символизирует близкие отношения между государствами. Передача панд Джакарте, таким образом, отмечает возросшее сотрудничество между государствами в области совместных исследований исчезающих видов.

Вместе с тем, пишет издание, "дипломатия панд" выглядит "странной" на фоне напряженности в отношениях Китая и Индонезии вокруг Южно-Китайского моря, которая возникла после прошлогодних заявлений Пекина о том, что территориальные воды Индонезии близ островов Бунгуран являются китайскими "традиционными промысловыми районами".

Море преткновения. Территориальный спор Китая и Филиппин
© REUTERS / StringerПо мнению Пекина, китайцы начали вести различную деятельность в Южно-Китайском море более двух тысяч лет назад: "первыми открыли, дали названия и изучили острова и воды; первыми непрерывно, мирно осуществляли юрисдикцию над ними".Народно-освободительной армии Китая на архипелаге Спратли в Южно-Китайском море
© REUTERS / Stringer
По мнению Пекина, китайцы начали вести различную деятельность в Южно-Китайском море более двух тысяч лет назад: "первыми открыли, дали названия и изучили острова и воды; первыми непрерывно, мирно осуществляли юрисдикцию над ними".
© AP Photo / Mike CorderПостоянная палата третейского суда - международный арбитражный суд, расположенный в Гааге. Суд принимает к рассмотрению как иски по межгосударственным спорам, так и иски частных организаций, имеющие международный характер.Демонстранты, полицейские и журналисты у здания Постоянной палаты третейского суда в Гааге. 12 июля 2016
© AP Photo / Mike Corder
Постоянная палата третейского суда - международный арбитражный суд, расположенный в Гааге. Суд принимает к рассмотрению как иски по межгосударственным спорам, так и иски частных организаций, имеющие международный характер.
© AP Photo / Bullit MarquezВ мировом сообществе в большинстве своем на решение Гааги отреагировали сдержанно. ЕС и Индия осторожно сообщили, что вердикт пока что "изучают". Вьетнам, который, как и Филиппины, имеет территориальные разногласия с китайской стороной, решение третейского суда приветствовал.Протестующие возле китайского консульства в Макати
© AP Photo / Bullit Marquez
В мировом сообществе в большинстве своем на решение Гааги отреагировали сдержанно. ЕС и Индия осторожно сообщили, что вердикт пока что "изучают". Вьетнам, который, как и Филиппины, имеет территориальные разногласия с китайской стороной, решение третейского суда приветствовал.
© REUTERS / CSIS Asia Maritime Transparency Initiative/DigitalGlobeВ начале апреля Китай завершил строительство нового маяка для обеспечения навигации на рифе Чжуби спорного архипелага Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море. В июне Пекин заявил, что к концу 2016 года введет в эксплуатацию еще два маяка.Радиолокационная башня на архипелаге Спратли в Южно-Китайском море
© REUTERS / CSIS Asia Maritime Transparency Initiative/DigitalGlobe
В начале апреля Китай завершил строительство нового маяка для обеспечения навигации на рифе Чжуби спорного архипелага Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море. В июне Пекин заявил, что к концу 2016 года введет в эксплуатацию еще два маяка.
© AP Photo / Zha Chunming/Xinhua В мае три корабля военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) отправились на ежегодные военные учения в Южно-Китайском море.Поиск китайских ВМС на борту ракетного эсминца Хэфэй во время военных учений в водах близ острова Хайнань в Южно-Китайском море
© AP Photo / Zha Chunming/Xinhua
В мае три корабля военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) отправились на ежегодные военные учения в Южно-Китайском море.
© REUTERS / Erik De CastroИск в международный арбитраж Филиппины подали в январе 2013 года. Манила просила трибунал определить, являются ли оспариваемые объекты островами, камнями или обсыхающими при отливе возвышениями. Согласно позиции суда, спорные территории островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют.Активисты держать плакаты с надписью Руки прочь от Филлипин! во время акции протеста по спорам в Южно-Китайском море
© REUTERS / Erik De Castro
Иск в международный арбитраж Филиппины подали в январе 2013 года. Манила просила трибунал определить, являются ли оспариваемые объекты островами, камнями или обсыхающими при отливе возвышениями. Согласно позиции суда, спорные территории островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют.
© AP Photo / Bullit MarquezПекин назвал арбитраж "политическим фарсом". Принципиальная позиция китайской стороны заключается в том, что спор должен быть урегулирован в двустороннем порядке. Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что ставшие предметом конфликта острова "испокон веков являются территорией Китая".Корабль береговой охраны Китая в Южно-Китайском море
© AP Photo / Bullit Marquez
Пекин назвал арбитраж "политическим фарсом". Принципиальная позиция китайской стороны заключается в том, что спор должен быть урегулирован в двустороннем порядке. Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что ставшие предметом конфликта острова "испокон веков являются территорией Китая".
© REUTERS / CSIS Asia Maritime Transparency Initiative/Digital GlobРадиолокационная башня на архипелаге Спратли в Южно-Китайском море.Радиолокационная башня на архипелаге Спратли в Южно-Китайском море
© REUTERS / CSIS Asia Maritime Transparency Initiative/Digital Glob
Радиолокационная башня на архипелаге Спратли в Южно-Китайском море.
© AP Photo / Bullit MarquezФилиппины приветствуют решение Третейского суда в Гааге по иску против Китая. Филиппины заявляют, что многократно пытались решить спор посредством переговоров с Китаем, однако они провалились, поэтому Манила была вынуждена обратиться в арбитраж.Жители столицы Филиппин Манилы радуются решению третейского суда в Гааге по вопросу Южно-Китайского моря
© AP Photo / Bullit Marquez
Филиппины приветствуют решение Третейского суда в Гааге по иску против Китая. Филиппины заявляют, что многократно пытались решить спор посредством переговоров с Китаем, однако они провалились, поэтому Манила была вынуждена обратиться в арбитраж.
© AP Photo / Pool Photo/Ritchie B. TongoВ Белой книге, посвященной территориальному спору в регионе, говорится, что права и интересы Китая в Южно-Китайском море были установлены в течение многих лет. Авторы пишут, что после окончания Второй Мировой войны права страны на эту территорию были широко признаны международным сообществом.Южно-Китайское море
© AP Photo / Pool Photo/Ritchie B. Tongo
В Белой книге, посвященной территориальному спору в регионе, говорится, что права и интересы Китая в Южно-Китайском море были установлены в течение многих лет. Авторы пишут, что после окончания Второй Мировой войны права страны на эту территорию были широко признаны международным сообществом.
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