"Дипломатия панд": Китай передал Индонезии подарок для укрепления отношений

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Китай передал Индонезии двух панд в надежде, что "дипломатия панд" сможет укрепить межгосударственные отношения, переживающие сложный период из-за разногласий по Южно-Китайскому морю, сообщает издание Straits Times.

По данным издания, две семилетние панды Цай Тао и Ху Чунь прибыли из китайской провинции Сычуань в Джакарту в четверг. Животных поселят в специальный панда-парк площадью 4,8 тысячи квадратных метров, который является частью паркового комплекса Taman Safari Indonesia.

Издание поясняет, что китайская "дипломатия панд" в отношении другой страны символизирует близкие отношения между государствами. Передача панд Джакарте, таким образом, отмечает возросшее сотрудничество между государствами в области совместных исследований исчезающих видов.

Вместе с тем, пишет издание, "дипломатия панд" выглядит "странной" на фоне напряженности в отношениях Китая и Индонезии вокруг Южно-Китайского моря, которая возникла после прошлогодних заявлений Пекина о том, что территориальные воды Индонезии близ островов Бунгуран являются китайскими "традиционными промысловыми районами".