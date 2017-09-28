"Дипломатия панд": Китай передал Индонезии подарок для укрепления отношений

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Китай передал Индонезии двух панд в надежде, что "дипломатия панд" сможет укрепить межгосударственные отношения, переживающие сложный период из-за разногласий по Южно-Китайскому морю, сообщает издание Straits Times.
По данным издания, две семилетние панды Цай Тао и Ху Чунь прибыли из китайской провинции Сычуань в Джакарту в четверг. Животных поселят в специальный панда-парк площадью 4,8 тысячи квадратных метров, который является частью паркового комплекса Taman Safari Indonesia.
Издание поясняет, что китайская "дипломатия панд" в отношении другой страны символизирует близкие отношения между государствами. Передача панд Джакарте, таким образом, отмечает возросшее сотрудничество между государствами в области совместных исследований исчезающих видов.
Вместе с тем, пишет издание, "дипломатия панд" выглядит "странной" на фоне напряженности в отношениях Китая и Индонезии вокруг Южно-Китайского моря, которая возникла после прошлогодних заявлений Пекина о том, что территориальные воды Индонезии близ островов Бунгуран являются китайскими "традиционными промысловыми районами".
По мнению Пекина, китайцы начали вести различную деятельность в Южно-Китайском море более двух тысяч лет назад: "первыми открыли, дали названия и изучили острова и воды; первыми непрерывно, мирно осуществляли юрисдикцию над ними".
Постоянная палата третейского суда - международный арбитражный суд, расположенный в Гааге. Суд принимает к рассмотрению как иски по межгосударственным спорам, так и иски частных организаций, имеющие международный характер.
В мировом сообществе в большинстве своем на решение Гааги отреагировали сдержанно. ЕС и Индия осторожно сообщили, что вердикт пока что "изучают". Вьетнам, который, как и Филиппины, имеет территориальные разногласия с китайской стороной, решение третейского суда приветствовал.
В начале апреля Китай завершил строительство нового маяка для обеспечения навигации на рифе Чжуби спорного архипелага Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море. В июне Пекин заявил, что к концу 2016 года введет в эксплуатацию еще два маяка.
Иск в международный арбитраж Филиппины подали в январе 2013 года. Манила просила трибунал определить, являются ли оспариваемые объекты островами, камнями или обсыхающими при отливе возвышениями. Согласно позиции суда, спорные территории островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют.
Пекин назвал арбитраж "политическим фарсом". Принципиальная позиция китайской стороны заключается в том, что спор должен быть урегулирован в двустороннем порядке. Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что ставшие предметом конфликта острова "испокон веков являются территорией Китая".
Филиппины приветствуют решение Третейского суда в Гааге по иску против Китая. Филиппины заявляют, что многократно пытались решить спор посредством переговоров с Китаем, однако они провалились, поэтому Манила была вынуждена обратиться в арбитраж.
В Белой книге, посвященной территориальному спору в регионе, говорится, что права и интересы Китая в Южно-Китайском море были установлены в течение многих лет. Авторы пишут, что после окончания Второй Мировой войны права страны на эту территорию были широко признаны международным сообществом.
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