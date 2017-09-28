Жителям Курдистана перестали выдавать иракские паспорта

Агитационные плакаты, призывающие прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, на горе неподалеку от цитадели в Эрбиле. 23 сентября 2017

Агитационные плакаты, призывающие прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, на горе неподалеку от цитадели в Эрбиле. 23 сентября 2017

ЭРБИЛЬ, 28 сен — РИА Новости. Власти Иракского Курдистана перестали выдавать паспорта Ирака жителям автономии из-за обрыва соединения с Багдадом, сообщил Дидар Омер, глава паспортного отдела провинции Эрбиль.

"С 24 сентября сетевое соединение (паспортных отделов) районов Эрбиль, Сулеймания и Дохук с Багдадом прекратилось. Таким образом, в Курдистане прекратилась паспортная работа", — сообщил Омер курдскому агентству Rudaw.

Как рассказал глава паспортной службы Эрбиля, Багдад объяснил прекращение связи "техническим вопросом, который не имеет отношения к чему-либо другому". По его словам, с начала года в провинции Эрбиль было выдано 68 тысяч иракских паспортов.

Иракский Курдистан — автономия на севере Ирака, чей статус закреплен в конституции страны. 25 сентября состоялся референдум о независимости автономии, "за" проголосовали 92,7% избирателей (2,86 миллиона человек).