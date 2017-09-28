Швеция опасается возможного иностранного вмешательства в выборы в парламент

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Посол Швеции в Москве Петер Эриксон заявил, что у Стокгольма есть опасения о возможном вмешательстве РФ в выборы в стране в 2018 году, однако никаких доказательств в связи с этим опубликовано не будет.

"Разные журналисты, расследователи и ведомства заметили разные попытки России — российского государства или отдельных россиян, трудно сказать — повлиять на дебаты в Швеции. Это не прямо связано с выборами. Я не хочу это преувеличивать, но это существует", — заявил он в интервью РИА Новости.

По словам дипломата, у шведских властей есть опасения по поводу возможности стороннего вмешательства в шведские выборы, однако этому "вряд ли будут какие-то доказательства в публичной сфере".

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Президент РФ Владимир Путин обращал внимание на то, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для РФ такое вмешательство не имеет смысла.

Выборы в шведский риксдаг запланированы на сентябрь 2018 года.