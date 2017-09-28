Киев саботирует реализацию минских договоренностей, заявил Пушилин

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Ни один из пунктов минских договоренностей по урегулированию в Донбассе до сих пор не выполнен из-за позиции Киева, заявил полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина). Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ. С сентября 2014 года приняты уже три документа, регламентирующие шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

"Можно констатировать, что в настоящее время не выполнено ничего: не проведена амнистия, не осуществлена децентрализация власти, не действует особый статус Донбасса. Да и не действовал он на протяжении этих трех лет ни одного дня", — сказал Пушилин в Совете Федерации в ходе заседания Комитета поддержки жителей юго-востока Украины.

По его словам, своими действиями представители Украины "подтверждают свою незаинтересованность в мирном разрешении конфликта".

"Все стороны переговорного процесса сходятся во мнении, что единственным путем разрешения конфликта является предоставление республикам особого статуса. В случае, если срок особого статуса все же истечет, всему процессу политического урегулирования будет нанесен серьезный ущерб, а достигнутый на переговорах в Минске прогресс будет в значительной мере нивелирован. К сожалению, представители Украины делают все возможное, чтобы саботировать его реализацию. И на протяжении трех лет они затягивали переговорный процесс, доведя ситуацию до нынешнего кризиса", — добавил Пушилин.

Он подчеркнул, что в ДНР не видят "реальных позитивных шагов со стороны Украины, что крайне безответственно".

"Вся ответственность за возможные последствия срыва мирного процесса ляжет в первую очередь на киевские власти", — сказал Пушилин.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.