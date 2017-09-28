МИНСК, 28 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что неспособность установить мир на востоке Украины говорит о тяжелейшем кризисе в Европе.

Как сообщила пресс-служба белорусского лидера, данное заявление прозвучало на встрече президента с участниками пленарного заседания Совета епископских конференций Европы.

"Это страшная беда, что мы не можем в своем доме навести порядок. Это говорит о тяжелейшем кризисе в Европе", — сказал глава государства, касаясь конфликта на Украине.

По его словам, "беда в том, что происходит на Украине, но еще большая беда в том, что мы не можем остановить войну". "Мы не можем дать надежду на будущее не только молодежи прекрасного государства, каковым является Украина, мы лишаем всякой жизни и надежды среднее и старшее поколение", — заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии также отметил, что еще в начале конфликта в Донбассе в Минске предложили европейским политикам, "как выйти из той ситуации, чтобы не усугубить положение". "Европейские политики согласились с нашими предложениями, но действий, к сожалению, не последовало. А сегодня, когда погибли тысячи людей, когда это уже конфликт международного масштаба, все признали, что мы правы, и фактически многие предлагают тот же вариант, который я когда-то предложил в начале этого конфликта", — добавил он.

В октябре 2014 года Лукашенко заявил в интервью телеканалу Euronews , что белорусский план по урегулированию конфликта на Украине, отвергнутый Западом, предусматривал возможность направления белорусских военных в эту страну в качестве миротворцев.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.