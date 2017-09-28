Министр: Каталония призывает ЕС вмешаться в ситуацию с референдумом

БРЮССЕЛЬ, 28 сен – РИА Новости, Владимир Добровольский. Власти Каталонии призывают институты Евросоюза, Еврокомиссию и Европарламент, вмешаться в ситуацию вокруг организации референдума, чтобы избежать нарушения Мадридом демократических норм Евросоюза, подрываемых, по их мнению, мерами по запрету проведения голосования, заявил министр каталонского правительства по иностранным делам и институциональным связям Рауль Ромева.

Выступая перед журналистами в Брюсселе, он заявил, что в Испании "нарушается работа демократических институтов", отметив, что власти "преследуют мэров, запугивают журналистов и правозащитников, частных лиц".

"Это касается в первую очередь демократических стандартов и основополагающих прав, то, что происходит сегодня в Испании, это очень серьезное нарушение норм демократических институтов. Поэтому мы призываем институты ЕС, ЕК и ЕП в частности, поддержать принципы, лежащие в основе наших договоров, в частности, статьи 2", — сказал Ромева.

По его словам, на кону стоят гражданские права. "ЕК не может больше утверждать, что это внутренний вопрос. Они должны встать на защиту каталонских граждан", — заявил каталонский министр.

По его словам, "если они (ЕК и ЕП) этого не сделают, они могут подорвать репутацию институтов". "Есть ясная угроза появления двойных стандартов по таким вопросам, как свобода слова", — заявил министр.

Он отметил, что молчание европейских властей приводит "к поддержке репрессивных действий".

Конституционный суд Испании ранее приостановил действие всех документов по поводу голосования по вопросу независимости 1 октября, принятых Женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны. Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считает, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде. Голосование, которое власти Каталонии собираются провести 1 октября, по мнению 60% каталонцев, не является легитимным и не может иметь каких-либо юридических последствий.