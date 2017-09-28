Власти Каталонии уверены, что референдум пройдет на должном уровне

БРЮССЕЛЬ, 28 сен — РИА Новости, Владимир Добровольский. Власти Каталонии не сомневаются в том, что референдум о независимости региона пройдет на должном уровне, заявил журналистам министр каталонского регионального правительства по иностранным делам и институциональным связям Рауль Ромева.

"Несмотря на попытки испанского правительства помешать это провести, организация (референдума) идет должным образом. Это не проблема логистики. На кону стоит не логистика, не открытие избирательных участков, а доверие к демократии", — сказал Ромева журналистам в Брюсселе.

По его словам, "вопрос не в том, проголосуют ли люди, они точно проголосуют".

"Но вопрос в том, каковы последствия того, что испанское правительство пытается запретить этому случиться. Вопрос в том, что это говорит нам о состоянии демократии в Испании. Под вопросом стоит не доверие к референдуму, а демократические институты в Испании", — заявил министр.

Конституционный суд Испании ранее приостановил действие всех документов по поводу голосования по вопросу независимости 1 октября, принятых женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны.

Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считает, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде. Голосование, которое власти Каталонии собираются провести 1 октября, по мнению 60% каталонцев, не является легитимным и не может иметь каких-либо юридических последствий.