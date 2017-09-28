В ДНР отвергли обвинения в обстреле подконтрольных Киеву Марьинки и Жованки

Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2017 (286)

Украинский военный устанавливает флаг Украины в Марьинке недалеко от Донецка. Архивное фото

Украинский военный устанавливает флаг Украины в Марьинке недалеко от Донецка. Архивное фото

ДОНЕЦК, 28 сен — РИА Новости. Заявление представителей украинской власти об обстреле подконтрольных Киеву Марьинки и Жованки является очередной провокацией против самопровозглашенной Донецкой народной республики, ее цель — оправдать нарушения перемирия со стороны украинских силовиков, заявили в четверг в оперативном командовании ДНР.

Ранее глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил об обстрелах ополченцами населенных пунктов Жованка и Марьинка, в результате которых ранение получил местный житель.

"Это очередная провокация для обвинения вооруженных сил ДНР в нарушении режима тишины. Таким образом украинские власти пытаются оправдать провокационные обстрелы со стороны силовиков. ВС ДНР строго соблюдают режим прекращения огня и не реагируют на провокации", — сказал РИА Новости представитель оперативного командования ДНР.