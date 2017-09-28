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Под Винницей продолжаются взрывы на территории горящего склада

Сюжет:
Пожар на складе боеприпасов в Винницкой области (64)
11:3828.09.2017
(обновлено: 11:39 28.09.2017)
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© AP Photo / Efrem LukatskyПожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017
© AP Photo / Efrem Lukatsky

КИЕВ, 28 сен — РИА Новости. Взрывы на территории склада боеприпасов в Винницкой области Украины на данный момент продолжаются, пожар еще не потушен, сообщил с места происшествия в четверг прибывший туда первый заместитель главы госслужбы Украины по ЧС Олег Мельчуцкий.

Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Пожар на складах в Виннице уничтожил боеприпасов на $800 миллионов
"К сожалению, пока что взрывы продолжаются, там продолжается тушение пожара. То есть интенсивность намного меньше, но пока что взрывы еще есть. Разминирование (самого арсенала — ред.) будет после того, как будет потушен пожар. Когда прекратятся взрывы, тогда саперы приступят к разминированию арсенала", — приводит слова чиновника телеканал "112 Украина".

Во вторник вечером на складах в Калиновке Винницкой области сдетонировали боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое, в четверг люди начали постепенно возвращаться. По данным украинских СМИ, на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". По данным минобороны Украины, на складе находились 83 тысячи тонн боеприпасов, из них 63 тонны — пригодные к применению.

Подробнее о пожарах на военных складах в мире в 2014-2017 годах читайте в справке РИА Новости >>
Пожар и взрывы на складе боеприпасов под Винницей
© AP Photo / Efrem LukatskyПожар в Виннице начался накануне вечером, на складах сдетонировали боеприпасы.Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Пожар в Виннице начался накануне вечером, на складах сдетонировали боеприпасы.
© AFP 2017 / Sergei SupinskyУкраинские власти закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания.Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017
© AFP 2017 / Sergei Supinsky
Украинские власти закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания.
© AP Photo / Efrem LukatskyИз населенного пункта Калиновка, рядом с которым расположен склад, и окрестных сел были эвакуировали тысячи человек.Во время эвакуации населения в городе Калиновка в 20 км от места взрыва боеприпасов. 27 сентября 2017
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Из населенного пункта Калиновка, рядом с которым расположен склад, и окрестных сел были эвакуировали тысячи человек.
© AP Photo / Efrem LukatskyПо тревоге подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей. На место направился глава Генштаба Украины.Солдаты украинской армии патрулируют улицу в городе Калиновка. 27 сентября 2017
© AP Photo / Efrem Lukatsky
По тревоге подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей. На место направился глава Генштаба Украины.
© REUTERS / Gleb GaranichСМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град".Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017
© REUTERS / Gleb Garanich
СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град".
© REUTERS / Yurii BasiukСлужба безопасности Украины возбудила уголовное дело по статье "Диверсия".Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017
© REUTERS / Yurii Basiuk
Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по статье "Диверсия".
© AP Photo / Efrem LukatskyИз-за пожара в Виннице закрыли четыре школы, в них временно разместят эвакуированных людей.Во время эвакуации населения в городе Калиновка в 20 км от места взрыва боеприпасов. 27 сентября 2017
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Из-за пожара в Виннице закрыли четыре школы, в них временно разместят эвакуированных людей.
© AP Photo / Efrem LukatskyИз-за взрывов на складе был закрыт железнодорожный перегон Сосенка-Калиновка, свой маршрут изменили четырнадцать поездов.Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Из-за взрывов на складе был закрыт железнодорожный перегон Сосенка-Калиновка, свой маршрут изменили четырнадцать поездов.
© AP Photo / Efrem LukatskyПричины ЧП выясняются, но многие политики уже начали озвучивать свои версии. По мнению советника президента Украины Юрия Бирюкова, пожар могли устроить при помощи некого беспилотника.Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Причины ЧП выясняются, но многие политики уже начали озвучивать свои версии. По мнению советника президента Украины Юрия Бирюкова, пожар могли устроить при помощи некого беспилотника.
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