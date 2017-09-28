Под Винницей продолжаются взрывы на территории горящего склада

Пожар на складе боеприпасов в Винницкой области (64)

Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017

Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017

КИЕВ, 28 сен — РИА Новости. Взрывы на территории склада боеприпасов в Винницкой области Украины на данный момент продолжаются, пожар еще не потушен, сообщил с места происшествия в четверг прибывший туда первый заместитель главы госслужбы Украины по ЧС Олег Мельчуцкий.

"К сожалению, пока что взрывы продолжаются, там продолжается тушение пожара. То есть интенсивность намного меньше, но пока что взрывы еще есть. Разминирование (самого арсенала — ред.) будет после того, как будет потушен пожар. Когда прекратятся взрывы, тогда саперы приступят к разминированию арсенала", — приводит слова чиновника телеканал "112 Украина"

Во вторник вечером на складах в Калиновке Винницкой области сдетонировали боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое, в четверг люди начали постепенно возвращаться. По данным украинских СМИ, на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". По данным минобороны Украины, на складе находились 83 тысячи тонн боеприпасов, из них 63 тонны — пригодные к применению.