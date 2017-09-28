В Литве начали расследование о связях политиков с российскими компаниями

ВИЛЬНЮС, 28 сен — РИА Новости. Глава парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Литвы Витаутас Бакас инициировал парламентское расследование о связях литовских политиков с российскими компаниями, в основном с корпорацией "Росатом".

В марте департамент госбезопасности Литвы представил материалы, в которых говорится о контактах вице-спикера Сейма Миндагаса Бастиса, подозреваемого в связях с представителями РФ и криминальными лицами. После этого Бастис по собственному желанию ушел с поста вице-спикера сейма, оставшись при этом депутатом парламента. В материалах говорится о связи Бастиса с Евгением Костиным, якобы представлявшим интересы "Росатома" в Литве, с бизнесменом Вадимом Пахомовым. Ведомство утверждает, что Бастис также имел связи с "бывшим работником КГБ Петром Воейка" и "преступным авторитетом" Сатурном Дубининком. В парламентском комитете сочли, что якобы связи Бастиса с РФ представляют угрозу национальной безопасности Литвы. В июне литовский парламент начал процесс импичмента в отношении Бастиса.

"Поддержку моей инициативе выразили все члены фракции "Союз крестьян и зеленых" и еще несколько членов из других фракций… Все прекрасно понимают, что у нас есть повод очиститься и исправить ошибки, сделанные ранее", — сказал Бакас на заседании в четверг.

Он отметил, что основное направление расследования будет направлено на связи литовских политиков с российской корпорацией "Росатом".

"Главное направление расследования – "Росатом". Проще говоря, кто следовал за Миндаугасом Бастисом. Кто был с российской стороны мы знаем, а кто с литовской – нет. Но информация есть, и этот вопрос нужно обязательно решить — кто заботился об интересах "Росатома" на высшем уровне здесь, в Литве", — сказал после заседания в сейме журналистам Бакас.

Он отметил, что в рамках расследования планируется выяснить также вопросы незаконного влияния бизнес-сектора на политическую систему Литвы. Пока инициатива Бакаса не зарегистрирована в секретариате парламента.