Qatar Airways приостановила полеты в Иракский Курдистан

ДУБАЙ, 28 сен — РИА Новости. Катарская авиакомпания Qatar Airways вслед за другими авиаперевозчиками приостанавливает полеты в Иракский Курдистан по требованию иракских властей с 29 сентября по 1 октября, сообщила авиакомпания на своем сайте.

В среду управление гражданской авиации Ирака объявило, что прекращает все международные вылеты из аэропортов городов Эрбиль и Сулеймания в Иракском Курдистане с 18.00 пятницы.

"По просьбе Управления гражданской авиации Ирака все международные рейсы в аэропорты Эрбиля и Сулеймании и из них будут приостановлены с 29 сентября. По этой причине рейсы Qatar Airways из Эрбиля и Сулеймании и в эти города отменены с 29 сентября 2017 года по 1 октября 2017 года. Данные о рейсах после этой даты будут обновляться по мере поступления информации", — говорится в сообщении авиакомпании.

Об отмене или приостановке рейсов в Иракский Курдистан ранее объявили турецкие авиакомпании Turkish Airlines, Atlas Global и Pegasus, ливанская авиакомпания Middle East Airlines (MEA), египетская авиакомпания EgyptAir, иорданская Royal Jordanian и эмиратские Flydubai и Air Arabia.

Правительство Ирака потребовало от властей автономного региона передать под его контроль аэропорты, расположенные на территории Иракского Курдистана, после проведения в регионе референдума о независимости, который иракские власти признали нелегитимным.