Глава парламента Каталонии ожидает "массового участия" в референдуме

БРЮССЕЛЬ, 28 сен — РИА Новости, Александр Шишло. Глава парламента испанской Каталонии Карме Форкадель заявила, что ожидает "массового участия" каталонцев в референдуме о независимости автономии 1 октября, призвав власти Испании не препятствовать его проведению.

"Если они (центральные власти Испании – ред.) остановят нас физически, мы увидим, что произойдет", — сказала Форкадель европейскому изданию газеты Politico . Парламентарий заверила, что "будут урны и избирательные бюллетени", а сама она будет голосовать в школе по месту жительства.

В среду Высший суд Каталонии предписал правоохранительным органам препятствовать открытию избирательных участков для проведения 1 октября голосования о независимости автономного сообщества. Ранее аналогичные инструкции каталонским правоохранительным органам издала прокуратура. В свою очередь суд принял решение отстранить прокуратуру от действий, связанных с проведением референдума.

Глава парламента Фландрии, нидерландоязычного региона Бельгии, известного сепаратистскими настроениями среди населения, Ян Пеманс призвал центральные власти Испании "демократическим образом отнестись к законным чаяниям Каталонии и выслушать голос народа". "Когда результаты референдума будут известны, все должны принять их, включая Европейский союз", — заявил Пеманс.

В Еврокомиссии неоднократно заявляли, что внимательно следят за развитием ситуации с референдумом в Каталонии, но не вмешиваются во внутренние дела Испании, равно как и других стран-членов Евросоюза.

Конституционный суд Испании ранее приостановил действие всех документов по поводу голосования по вопросу независимости 1 октября, принятых женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны. Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считает, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде. Голосование, которое власти Каталонии собираются провести 1 октября, по мнению 60% каталонцев, не является легитимным и не может иметь каких-либо юридических последствий.