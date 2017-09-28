Стало известно когда определится кандидат в президенты Иракского Курдистана

Агитационные плакаты, призывающие прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, на цитадели в Эрбиле. Архивное фото

Агитационные плакаты, призывающие прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, на цитадели в Эрбиле. Архивное фото

ЭРБИЛЬ, 28 сен — РИА Новости. Правящая в Иракском Курдистане Демократическая партия Курдистана (ДПК) определится с кандидатом на пост главы автономии в течение недели, заявил РИА Новости глава фракции партии в парламенте автономии Омед Хашнау (Omed Khoshnaw).

Накануне референдума о независимости Иракского Курдистана, который прошел 25 сентября, в автономии были назначены новые выборы в парламент, а также выборы президента автономии. Они состоятся 1 ноября и должны помочь региону выйти из внутриполитического кризиса — полномочия старого состава парламента уже истекли, причем последние два года своей работы он не собирался из-за противоречий между партиями. Две из пяти парламентских партий Курдистана выступали против проведения референдума. Полномочия президента Масуда Барзани (лидера ДПК) также истекли. Накануне референдума он обещал, что не будет баллотироваться на новый срок.

"Это все остается в силе. Выборы будут в тот же самый день, 1 ноября, будет прямое голосование, одновременно будет голосование по выборам в парламент. Но пока никаких новостей, связанных с этим (с выдвижением кандидатов) нет, так как был референдум, и все внимание было к нему", — заявил Хашнау.

Он пояснил также, что партии пока не выдвигали своих кандидатов на пост президента, чтобы не создавать политическую конкуренцию, не раскалывать политическое поле и избирателей и не отвлекать внимание от самого референдума.

"Сейчас, после референдума, как раз надеемся, что в течение недели дело сдвинется и вопрос решится, потому что главное состоялось", — заявил глава фракции ДПК в парламенте автономии. По его словам, пока неизвестно, кто будет кандидатом от партии.

Иракский Курдистан — автономия на севере Ирака, чей статус закреплен в конституции страны. 25 сентября состоялся референдум о независимости автономии, "за" проголосовали 92,7% избирателей (2,86 миллиона человек).