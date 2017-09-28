Стало известно когда определится кандидат в президенты Иракского Курдистана

ЭРБИЛЬ, 28 сен — РИА Новости. Правящая в Иракском Курдистане Демократическая партия Курдистана (ДПК) определится с кандидатом на пост главы автономии в течение недели, заявил РИА Новости глава фракции партии в парламенте автономии Омед Хашнау (Omed Khoshnaw).
"Это все остается в силе. Выборы будут в тот же самый день, 1 ноября, будет прямое голосование, одновременно будет голосование по выборам в парламент. Но пока никаких новостей, связанных с этим (с выдвижением кандидатов) нет, так как был референдум, и все внимание было к нему", — заявил Хашнау.
Он пояснил также, что партии пока не выдвигали своих кандидатов на пост президента, чтобы не создавать политическую конкуренцию, не раскалывать политическое поле и избирателей и не отвлекать внимание от самого референдума.
Иракский Курдистан — автономия на севере Ирака, чей статус закреплен в конституции страны. 25 сентября состоялся референдум о независимости автономии, "за" проголосовали 92,7% избирателей (2,86 миллиона человек).