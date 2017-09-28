Главный военный прокурор опроверг сообщения о диверсантах под Винницей

11:0128.09.2017
(обновлено: 11:18 28.09.2017)
2984160
КИЕВ, 28 сен — РИА Новости. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос опроверг информацию о диверсантах в Винницкой области, где горели военные склады.
Ранее о задержании диверсантов заявил представитель Минобороны. По его словам, незадолго до пожара в Винницкой области под видом антитеррористических учений проводились обыски и преследования диверсионных групп.
"Есть момент, который бы я хотел отметить, — диверсионных групп, о которых говорит Facebook и другие, следствием с изучением материалов СБУ и других правоохранительных органов на территории области установлено не было и данных о них нет", — приводит слова Матиоса телеканал "112 Украина".
Также Матиос отметил, что следствие не установило данных о беспилотных аппаратах, с помощью которых, как заявляли в Минобороны, могло быть доставлено взрывное устройство.
"Антитеррористические учения СБУ фактически должны были проходить в Могилеве, и они фактически не начались. Никаких групп ДРГ или тех, кого задержали и кто убежал, не было. Мы должны установить причину, почему так случилось. Это ненадлежащее хранение, которое обеспечивалось техническими возможностями 1987 года выпуска", — сообщили в прокуратуре.
Пожар на военных складах в Винницкой области начался 26 сентября после того, как там сдетонировали боеприпасы. Из Калиновки и окрестных сел эвакуировали более 30 тысяч жителей, два человека пострадали. Как сообщали СМИ, на складе хранились ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". По данным Минобороны Украины, на складе находились 83 тысячи тонн боеприпасов, из них 63 тонны — пригодные к применению.
Расследованием занимается Служба безопасности Украины, возбуждено уголовное дело о диверсии. Сутки спустя пожар локализовали, большинство боеприпасов удалось сохранить. На сегодняшнее утро наблюдаются одиночные взрывы.
Пожар в Виннице начался накануне вечером, на складах сдетонировали боеприпасы.
Украинские власти закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания.
Из населенного пункта Калиновка, рядом с которым расположен склад, и окрестных сел были эвакуировали тысячи человек.
По тревоге подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей. На место направился глава Генштаба Украины.
СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град".
Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по статье "Диверсия".
Из-за пожара в Виннице закрыли четыре школы, в них временно разместят эвакуированных людей.
Из-за взрывов на складе был закрыт железнодорожный перегон Сосенка-Калиновка, свой маршрут изменили четырнадцать поездов.
Причины ЧП выясняются, но многие политики уже начали озвучивать свои версии. По мнению советника президента Украины Юрия Бирюкова, пожар могли устроить при помощи некого беспилотника.