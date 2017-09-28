Главный военный прокурор опроверг сообщения о диверсантах под Винницей

Пожар на складе боеприпасов в Винницкой области (63)

Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017

Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017

КИЕВ, 28 сен — РИА Новости. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос опроверг информацию о диверсантах в Винницкой области, где горели военные склады.

Ранее о задержании диверсантов заявил представитель Минобороны. По его словам, незадолго до пожара в Винницкой области под видом антитеррористических учений проводились обыски и преследования диверсионных групп.

"Есть момент, который бы я хотел отметить, — диверсионных групп, о которых говорит Facebook и другие, следствием с изучением материалов СБУ и других правоохранительных органов на территории области установлено не было и данных о них нет", — приводит слова Матиоса телеканал "112 Украина".

Также Матиос отметил, что следствие не установило данных о беспилотных аппаратах, с помощью которых, как заявляли в Минобороны, могло быть доставлено взрывное устройство.

"Антитеррористические учения СБУ фактически должны были проходить в Могилеве, и они фактически не начались. Никаких групп ДРГ или тех, кого задержали и кто убежал, не было. Мы должны установить причину, почему так случилось. Это ненадлежащее хранение, которое обеспечивалось техническими возможностями 1987 года выпуска", — сообщили в прокуратуре.

Пожар на военных складах в Винницкой области начался 26 сентября после того, как там сдетонировали боеприпасы. Из Калиновки и окрестных сел эвакуировали более 30 тысяч жителей, два человека пострадали. Как сообщали СМИ, на складе хранились ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". По данным Минобороны Украины, на складе находились 83 тысячи тонн боеприпасов, из них 63 тонны — пригодные к применению.

Расследованием занимается Служба безопасности Украины, возбуждено уголовное дело о диверсии. Сутки спустя пожар локализовали, большинство боеприпасов удалось сохранить. На сегодняшнее утро наблюдаются одиночные взрывы.