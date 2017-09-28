Каламанов заявил, что "утечка" советского химоружия к террористам исключена

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. "Утечка" советского химоружия в "третьи руки", в том числе к террористам, исключена, так как все запасы отравляющих веществ были ранее обнародованы и впоследствии находились под постоянным контролем ОЗХО, заявил в интервью РИА Новости замминистра промышленности и торговли, замглавы госкомиссии по химическому разоружению РФ Георгий Каламанов.
Ранее Human Rights Watch опубликовало доклад, в котором утверждается, что сирийская армия якобы применила химическое оружие в Хан-Шейхуне 4 апреля, используя бомбу советского производства KhAB-250 (ХАБ/ХБ).
В среду, 27 сентября, в России был уничтожен последний килограмм боевых отравляющих веществ из имевшихся в стране запасов. Таким образом, реализуемая с 1996 года федеральная целевая программа завершена раньше установленного срока, и Россия на 100% исполнила свои обязательства по Конвенции о запрещении химоружия, ликвидировав порядка 40 тысяч тонн отравляющих веществ.