Каламанов заявил, что "утечка" советского химоружия к террористам исключена

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. "Утечка" советского химоружия в "третьи руки", в том числе к террористам, исключена, так как все запасы отравляющих веществ были ранее обнародованы и впоследствии находились под постоянным контролем ОЗХО, заявил в интервью РИА Новости замминистра промышленности и торговли, замглавы госкомиссии по химическому разоружению РФ Георгий Каламанов.

Ранее Human Rights Watch опубликовало доклад, в котором утверждается, что сирийская армия якобы применила химическое оружие в Хан-Шейхуне 4 апреля, используя бомбу советского производства KhAB-250 (ХАБ/ХБ).

"В отношении "утечки" советского химоружия в третьи руки, и тем более в руки террористов — Россия не раз делала заявления, что никогда и ни при каких обстоятельствах никому не передавала свое химоружие. Это исключено по ряду причин. Во-первых, с момента присоединения к Конвенции Россия объявила о всех своих запасах химоружия, которые были проверены и подтверждены инспекторами ОЗХО и в последствии находились под постоянным контролем ОЗХО в ходе всего процесса уничтожения. Во-вторых, если бы в Сирии нашли хоть малейший намек на принадлежность того или иного вещества к советскому, то уже все мировые СМИ об этом бы объявили", — сказал Каламанов.

В среду, 27 сентября, в России был уничтожен последний килограмм боевых отравляющих веществ из имевшихся в стране запасов. Таким образом, реализуемая с 1996 года федеральная целевая программа завершена раньше установленного срока, и Россия на 100% исполнила свои обязательства по Конвенции о запрещении химоружия, ликвидировав порядка 40 тысяч тонн отравляющих веществ.