Власти заявили о стабилизации ситуации на военном складе под Винницей

Пожар на складе боеприпасов в Винницкой области (62)

Жительница дома в селе Павловка, разрушенного в результате пожара на складе с боеприпасами в Винницкой области Украины. 27 сентября 2017

Жительница дома в селе Павловка, разрушенного в результате пожара на складе с боеприпасами в Винницкой области Украины. 27 сентября 2017

КИЕВ, 28 сен — РИА Новости. Ситуация на горевшем военном складе под Винницей стабилизирована; саперы обследовали жилой городок, туда начали возвращаться жители, сообщили в Генштабе ВС Украины в четверг.

Во вторник вечером на складах в Калиновке Винницкой области сдетонировали боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". По данным Минобороны Украины, на складе находились 83 тысячи тонн боеприпасов, из них 63 тонны — пригодные к применению. В среду вечером пожар локализовали, большинство боеприпасов удалось сохранить. Утром в четверг наблюдаются одиночные взрывы боеприпасов.

"По информации управления по связям с общественностью ВС Украины, по состоянию на 10.00 ситуация на арсенале вооружения ВС Украины в Калиновке стабилизирована. Военные саперы провели обследование административно-хозяйственной территории и жилого городка воинской части. Обнаружены и изъяты 12 взрывоопасных предметов", — говорится в сообщении Генштаба на сайте Минобороны Украины.

Сообщается, что с вечера среды жители военного городка начали возвращаться в свои дома.

По данным ведомства, на территории складов проводятся работы по разминированию и ликвидации последствий происшествия. Совместными группами от вооруженных сил Украины и Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций проводится ведется очистка от взрывоопасных предметов территории вокруг арсенала.

Ранее власти Украины закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания, позже сократили его уже до 12 километров. Возбуждено уголовное дело по статье "диверсия".