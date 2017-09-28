В ДНР сообщили о 17 нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки

ДОНЕЦК, 28 сен — РИА Новости. Украинские силовики 17 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявили в четверг в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом, "школьном" перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь.

"За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 17 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы девяти населенных пунктов республики", — заявил журналистам представитель оперативного командования ДНР.

По его словам, украинские силовики вели огонь из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

"В результате обстрелов Петровского района Донецка повреждены три домостроения по улице Шестакова, а также повреждена газовая труба по улице Павлуновского", — сказал представитель оперативного командования.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.