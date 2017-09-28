Фландрия поддержала Каталонию в праве на референдум

БРЮССЕЛЬ, 28 сен — РИА Новости, Александр Шишло. Председатель парламента Фландрии, нидерландоязычного региона Бельгии, Ян Пеманс заявил о поддержке права испанской Каталонии на проведение референдума о независимости автономии.
В среду Высший суд Каталонии предписал правоохранительным органам препятствовать открытию избирательных участков для проведения 1 октября голосования о независимости автономного сообщества. Ранее аналогичные инструкции каталонским правоохранительным органам издала прокуратура. В свою очередь суд принял решение отстранить прокуратуру от действий, связанных с проведением референдума.
Глава парламента Фландрии, известной сепаратистскими настроениями среди населения, призвал центральные власти Испании, "демократическим образом отнестись к законным чаяниям Каталонии и выслушать голос народа".
"Когда результаты референдума будут известны, все должны принять их, включая Европейский союз", — заявил Пеманс.
В Еврокомиссии неоднократно заявляли, что внимательно следят за развитием ситуации с референдумом в Каталонии, но не вмешиваются во внутренние дела Испании, равно как и других стран-членов Евросоюза.
Конституционный суд Испании ранее приостановил действие всех документов по поводу голосования по вопросу независимости 1 октября, принятых женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны.