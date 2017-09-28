Фландрия поддержала Каталонию в праве на референдум

БРЮССЕЛЬ, 28 сен — РИА Новости, Александр Шишло. Председатель парламента Фландрии, нидерландоязычного региона Бельгии, Ян Пеманс заявил о поддержке права испанской Каталонии на проведение референдума о независимости автономии.

"Сегодня мы все каталонцы", — этими словами, как сообщило агентство Belga, Пеманс приветствовал в Брюсселе главу парламента Каталонии Карме Форкадель и Ллуис.

В среду Высший суд Каталонии предписал правоохранительным органам препятствовать открытию избирательных участков для проведения 1 октября голосования о независимости автономного сообщества. Ранее аналогичные инструкции каталонским правоохранительным органам издала прокуратура. В свою очередь суд принял решение отстранить прокуратуру от действий, связанных с проведением референдума.

Глава парламента Фландрии, известной сепаратистскими настроениями среди населения, призвал центральные власти Испании, "демократическим образом отнестись к законным чаяниям Каталонии и выслушать голос народа".

"Когда результаты референдума будут известны, все должны принять их, включая Европейский союз", — заявил Пеманс.

В Еврокомиссии неоднократно заявляли, что внимательно следят за развитием ситуации с референдумом в Каталонии, но не вмешиваются во внутренние дела Испании, равно как и других стран-членов Евросоюза.

Конституционный суд Испании ранее приостановил действие всех документов по поводу голосования по вопросу независимости 1 октября, принятых женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны.

Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считает, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде. Голосование, которое власти Каталонии собираются провести 1 октября, по мнению 60% каталонцев, не является легитимным и не может иметь каких-либо юридических последствий.