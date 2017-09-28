МЧС России доставило в Донецк и Луганск более 400 тонн гуманитарной помощи

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Автоколонна МЧС России доставила в Донецк и Луганск гуманитарную помощь, сообщили в пресс-службе ведомства.

"69-я гуманитарная колонна МЧС прибыла в пункты назначения. Сейчас на специальных пунктах приема груза в Донецкой и Луганской областях происходит разгрузка гуманитарной помощи", — сказал собеседник агентства. Затем весь груз будут распределен по социально значимым объектам Донецкой и Луганской областей и среди нуждающегося населения.

Автомобили МЧС привезли в Донбасс более 400 тонн гуманитарного груза, состоящего из детских продуктовых наборов, медикаментов и медицинского имущества.

В МЧС отметили, что все автомобили из гуманитарной колонны прошли таможенный досмотр на российско-украинской границе. Проверке подвергалась каждая машина.

Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За это время 68 колонн МЧС России доставили в Донецкую и Луганскую области более 70 тысяч тонн гуманитарных грузов.