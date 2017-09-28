Порошенко утвердил концепцию реформы управления государством в условиях ЧП

КИЕВ, 28 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о концепции реформирования и дальнейшего развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период, сообщила в четверг пресс-служба главы государства.

"Президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 сентября 2017 года… Указом утверждена концепция реформирования и дальнейшего развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период", — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным пресс-службы, ранее СНБО одобрил разработанный министерством обороны и поданный кабинетом министров Украины на рассмотрение главе государства проект данной концепции. Кабмину поручено обеспечить реализацию ее положений.

Правительство должно также ежегодно, до 1 февраля, информировать о состоянии реализации концепции реформирования и дальнейшего развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период.

Суть данной концепции, как и ее содержание, пресс-служба не раскрывает.