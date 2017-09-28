На горящем складе под Винницей сохраняется одиночная детонация боеприпасов

Пожар на складе боеприпасов в Винницкой области (58)

Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017

Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017

КИЕВ, 28 сен — РИА Новости. Одиночная детонация боеприпасов наблюдается утром в четверг на территории военного склада в Калиновке Винницкой области, сообщает госслужба Украины по ЧС.

© AP Photo / Efrem Lukatsky Пожар на складах в Виннице уничтожил боеприпасов на $800 миллионов Во вторник вечером на складах в Калиновке Винницкой области сдетонировали боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек. По данным местных властей, пострадали два человека. СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". По данным минобороны Украины, на складе находились 83 тысячи тонн боеприпасов, из них 63 тонны — пригодные к применению. Власти Украины закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания. Возбуждено уголовное дело по статье "диверсия". В среду вечером пожар локализовали, большинство боеприпасов удалось сохранить.

"По состоянию на 07.00 (время совпадает с мск) 28 сентября на территории военного склада наблюдается одиночная детонация боеприпасов", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Сообщается, что к ликвидации чрезвычайной ситуации привлечены 2 тысячи 350 человек и 284 единицы техники, в том числе два самолета АН-32П и четыре пожарных поезда.

В свою очередь первый заместитель председателя Винницкой областной администрации Андрей Гижко в эфире телеканала "112 Украина" рассказал, что на складах боеприпасов в Калиновке слышны одиночные взрывы, один взрыв раздается раз за полчаса. "Активного пламени уже не видно. Температура ночью спала, — это способствовало тому, что температура на складе тоже падает. Один взрыв может быть за полчаса, они одиночные", — заявил Гижко.

По его словам, для обследования территории понадобится три-четыре дня. Затем будет очищаться территория военной базы, где надо будет больше времени, потому что там высокая концентрация снарядов.

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