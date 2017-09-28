В Японии назвали дату выборов в нижнюю палату парламента

ТОКИО, 28 сен — РИА Новости, Ксения Нака. Правительство Японии на заседании в четверг приняло решение о проведении выборов в нижнюю палату парламента страны 22 октября.

Лидер партии, получившей большинство голосов на выборах в нижнюю палату, становится главой правительства страны. Решение правительства последовало через полтора часа после того, как нижняя палата была распущена. Официально избирательная кампания начнется 10 октября, однако фактически можно считать, что она началась в понедельник. Вечером 25 сентября на пресс-конференции премьер-министр Синдзо Абэ объявил о намерении распустить парламент. Расчет премьер состоял в том, чтобы, не дожидаясь выборов в декабре следующего года, прийти на них в наиболее выгодной позиции: рейтинг правящей Либерально-демократической партии, упавший летом до 30%, постепенно восстанавливается, а в рядах оппозиции, наоборот, нет единства. Оппозиционную Демократическую партию один за другим покидают видные политики.

Расчет премьера в ситуации, когда обратный ход было дать уже нельзя, разбила губернатор Токио Юрико Коикэ, за несколько часов до пресс-конференции Абэ неожиданно для всех объявившая о создании новой партии – "Партии надежды".

Противостояние Коикэ и ЛДП началось летом прошлого года, когда она, будучи членом ЛДП, решила баллотироваться на пост губернатора японской столицы. ЛДП выдвигала другого кандидата и требовала от Коикэ отказаться от выборов. Результатом противостояния стало избрание Юрико Коикэ губернатором Токио. Летом этого года, незадолго до выборов в законодательную ассамблею Токио, она объявила о выходе из ЛДП и создала партию "Токийцы — превыше всего". Партия разгромила на выборах кандидатов от ЛДП.

В среду Демократическая партия, не дожидаясь роспуска парламента, заявила о том, что ее кандидаты пойдут на выборы от "Партии надежды". Коикэ также заручилась поддержкой японских профсоюзов, которые по приблизительным подсчетам способны принести ей 20 тысяч голосов избирателей. В то же время губернатор заявила о том, что сама не собирается пока выдвигать свою кандидатуру на выборах депутатов в нижнюю палату, а намерена довести до конца главную задачу Токио на ближайшие три года – провести Олимпиаду 2020 года.