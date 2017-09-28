Малайзия запретила своим гражданам поездки в КНДР

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Власти Малайзии запретили гражданам страны поездки в Северную Корею в связи с эскалацией напряженности на Корейском полуострове, сообщается в заявлении малайзийского МИД.
"Всем малазийцам запрещено ездить в КНДР до дальнейшего распоряжения", — говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте внешнеполитического ведомства страны.
Как отмечает МИД, "решение было принято в связи с эскалацией напряженности на Корейском полуострове и событиями, связанными с ракетными испытаниями". Меры будут пересмотрены, как "только ситуация нормализуется".
В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.