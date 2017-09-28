Малайзия запретила своим гражданам поездки в КНДР

Люди едут в автобусе под одной из улиц в Пхеньяне. Архивное фото

Люди едут в автобусе под одной из улиц в Пхеньяне. Архивное фото

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Власти Малайзии запретили гражданам страны поездки в Северную Корею в связи с эскалацией напряженности на Корейском полуострове, сообщается в заявлении малайзийского МИД.

"Всем малазийцам запрещено ездить в КНДР до дальнейшего распоряжения", — говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте внешнеполитического ведомства страны.

Как отмечает МИД, "решение было принято в связи с эскалацией напряженности на Корейском полуострове и событиями, связанными с ракетными испытаниями". Меры будут пересмотрены, как "только ситуация нормализуется".

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи оценили его мощность в 160 килотонн, что в 10 раз больше мощности атомной бомбы, сброшенной на японский город Хиросима в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.