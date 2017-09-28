СМИ рассказали, где находится бежавшая из Таиланда экс-премьер Чинават

БАНГКОК, 28 сен – РИА Новости. Бежавшая из страны и заочно приговоренная к пяти годам тюремного заключения за преступную халатность бывший премьер-министр Таиланда Йинглак Чинават находится в Дубае, сообщает в четверг интернет-версия газеты Nation со ссылкой на заявление действующего премьер-министра страны генерала Праюта Чан-Оча.

"Йинглак Чинават находится сейчас в Дубае", — заявил в четверг премьер, слова которого приводит газета.

Чинават покинула Таиланд в конце августа, за несколько дней до оглашения приговора по ее делу, которое было назначено на 25 августа, в результате чего заседание суда было перенесено на 27 сентября, а в отношении Чинават был выпущен ордер на арест, пишет издание.

Во вторник вечером Чан-Оча заявлял, что ему известно местонахождение Чинават, однако он не раскроет его общественности до того, как будет оглашен приговор верховного суда в ее отношении. В среду специальная коллегия верховного суда по делам лиц, занимающих политические должности, заочно приговорила бывшего премьера, первую женщину на этом посту в истории Таиланда, к пяти годам лишения свободы за преступную халатность, повлекшую за собой значительные потери бюджетных средств.

Как установил суд, она, зная о махинациях своего министра торговли в крупной межправительственной сделке с собранным в ходе программы рисом, не прекратила эту сделку и способствовала тем самым значительным потерям бюджетных средств.

В 90-страничном приговоре суд оправдал Чинават в части обвинений в попустительстве коррупции при исполнении государственной дотационной программы рисового залога, отметив, что Чинават с самого начала исполнения программы ввела в нее процедуры, призванные предотвратить коррупцию.

Бывший министр торговли Бунсонг Терияпиром 25 августа был приговорен верховным судом к 42 годам тюрьмы по обвинению в проведении фиктивной сделки по продаже риса, заключенной с подставной компанией из Китая, в ходе которой собранный правительством рис был продан не в КНР, а на внутреннем рынке Таиланда.