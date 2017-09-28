Первый китайский магистральный авилайнер начал второй тестовый полет

ПЕКИН, 28 сен — РИА Новости, Жанна Манукян. Первый китайский магистральный авиалайнер в четверг начал второй тестовый полет в аэропорту Шанхая, говорится в сообщении информационного портала гражданской авиации.

Отмечается, что самолет взлетел в 07.23 (02.23 мск) по местному времени с четвертой взлетно-посадочной полосы аэропорта "Пудун" в Шанхае.

Это второй тестовый полет, который совершил самолет после успешного дебютного полета 5 мая этого года. Ожидается, что самолет вернется в аэропорт в 11.00 (06.00 мск) по местному времени.

C919 — проект первого китайского магистрального авиалайнера вместимостью 158 мест эконом-класса и дальностью полета до 5,5 тысячи километров. Проект реализуется COMAC (Commercial Aircraft Corporation of China) с широким привлечением западных поставщиков.

По заявлению COMAC, к настоящему времени компания получила от 27 клиентов заказ на 730 самолетов. Всего COMAC планирует в будущем реализовать не менее двух тысяч авиалайнеров.