По ошибке: авиация США нанесла удар по мирным жителям в Афганистане

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Американская авиация нанесла случайный авиаудар по мирным жителям в Афганистане, признали в Пентагоне.
Инцидент произошел при отражении наступления боевиков, которые предприняли атаку в окрестностях аэропорта в Кабуле.
"Силы США, которые оказывали поддержку (афганским силам безопасности. — Прим. ред.), нанесли авиаудар. К несчастью, одна из ракет неправильно сработала, в результате есть пострадавшие. "Решительная поддержка" глубоко сожалеет, что мирным жителям был причинен вред", — говорится в сообщении.
По факту инцидента начато расследование
Ранее афганские СМИ со ссылкой на министерство внутренних дел сообщали, что один человек погиб при ракетном обстреле, еще четверо ранены. По окрестностям аэропорта в Кабуле, по информации телеканала Tolo News, выпустили от 20 до 30 ракет.
Позже талибы взяли ответственность за обстрел, заявив, что целью атаки был глава Пентагона Джеймс Мэттис. Примечательно, что террористическая группировка ИГ* также взяла на себя ответственность за авиаудар.
Удары с применением белого фосфора
Трое мирных жителей погибли в результате атаки, еще пять человек ранены. Многие здания также получили повреждения.
Кроме того, по информации агентства, коалиция также нанесла удар в пригороде Ракки с применением снарядов с белым фосфором, жертвами которого стали 17 человек.
В том же Афганистане в августе этого года одиннадцать человек погибли, еще 16 стали пострадали при ударе вертолета НАТО.
"США убила больше мирных жителей, чем террористов"
"В то время как коалиции не удалось добиться никакого значительного прогресса в борьбе с группами террористов ИГИЛ*, армия Сирии вместе с союзниками и друзьями, смогла обеспечить реальные и значительные достижения и изгнать террористов из многих областей Сирии", — отметил сирийский дипломат.
Он добавил, что в большинстве своем убитыми были женщины и дети.
* Запрещенная в России террористическая организация.