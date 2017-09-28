По ошибке: авиация США нанесла удар по мирным жителям в Афганистане

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Американская авиация нанесла случайный авиаудар по мирным жителям в Афганистане, признали в Пентагоне.

Инцидент произошел при отражении наступления боевиков, которые предприняли атаку в окрестностях аэропорта в Кабуле.

Американские военные сообщили, что в результате удара есть пострадавшие.

"Силы США, которые оказывали поддержку (афганским силам безопасности. — Прим. ред.), нанесли авиаудар. К несчастью, одна из ракет неправильно сработала, в результате есть пострадавшие. "Решительная поддержка" глубоко сожалеет, что мирным жителям был причинен вред", — говорится в сообщении.

По факту инцидента начато расследование

Ранее афганские СМИ со ссылкой на министерство внутренних дел сообщали, что один человек погиб при ракетном обстреле, еще четверо ранены. По окрестностям аэропорта в Кабуле, по информации телеканала Tolo News, выпустили от 20 до 30 ракет.

Позже талибы взяли ответственность за обстрел, заявив, что целью атаки был глава Пентагона Джеймс Мэттис. Примечательно, что террористическая группировка ИГ* также взяла на себя ответственность за авиаудар.

Удары с применением белого фосфора

Ранее агентство САНА сообщило, что коалиция во главе с США нанесла удар по жилому району в сирийской провинции Дейр-эз-Зор с применением запрещенного международными конвенциями белого фосфора.

Трое мирных жителей погибли в результате атаки, еще пять человек ранены. Многие здания также получили повреждения.

Кроме того, по информации агентства, коалиция также нанесла удар в пригороде Ракки с применением снарядов с белым фосфором, жертвами которого стали 17 человек.

В том же Афганистане в августе этого года одиннадцать человек погибли, еще 16 стали пострадали при ударе вертолета НАТО.

"США убила больше мирных жителей, чем террористов"

Глава МИД Сирии Валид Муаллем, выступая в Организации Объединенных Наций, заявил, что западная коалиция не добилась никаких успехов в борьбе с терроризмом, при этом уничтожив больше мирных жителей, чем боевиков.

"В то время как коалиции не удалось добиться никакого значительного прогресса в борьбе с группами террористов ИГИЛ*, армия Сирии вместе с союзниками и друзьями, смогла обеспечить реальные и значительные достижения и изгнать террористов из многих областей Сирии", — отметил сирийский дипломат.

Он добавил, что в большинстве своем убитыми были женщины и дети.

* Запрещенная в России террористическая организация.