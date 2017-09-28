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Император Японии объявил о роспуске нижней палаты парламента

06:0828.09.2017
(обновлено: 06:18 28.09.2017)
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© AP Photo / Shuji KajiyamaПарламент. Архивное фотоПарламент. Архивное фото
© AP Photo / Shuji Kajiyama

ТОКИО, 28 сен — РИА Новости, Ксения Нака. Председатель нижней палаты Японии Тадамори Осима зачитал указ императора Акихито об ее роспуске, общее заседание обеих палат парламент транслирует в интернете.

Вид на город Токио. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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Оппозиционная Демократическая партия Японии сменила лидера

"На основании седьмой статьи Конституции нижняя палата распущена", — говорится в указе.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о намерении распустить нижнюю палату парламента в понедельник на пресс-конференции. Срок полномочий депутатов истекает только в декабре будущего года, а роспуск был назначен на первый день так называемой "внеочередной" сессии парламента. История Японии знает всего четыре подобных примера.

Утром в четверг правительство приняло решение о роспуске нижней палаты парламента и попросило императора утвердить его. Документ, утверждающий роспуск палаты представителей, был подписан монархом и передан генеральному секретарю правительства Ёсихидэ Суге. Генсек правительства передает документ председателю палаты, который и зачитывает его перед депутатами.

Официально Абэ заявил, что намерен заручиться поддержкой избирателей для продвижения своей экономической политики, получившей название "абэномики", а также повышению потребительского налога до 10% (сейчас он составляет 8%), ужесточению позиции в отношении КНДР и других вопросах внешней и внутренней политики.

Однако очевидно, что одна из главных целей заключается в том, чтобы прекратить неудобные для премьера парламентские разбирательства, в частности, в связи с возможной причастностью Абэ и его окружения к незаконным махинациям вокруг образовательных организаций "Моритомо Гакуэн" и "Какэ Гакуэн". На фоне разбирательства рейтинг кабинета Абэ упал с 66% в феврале до 56% в марте, а в середине лета составлял чуть выше 30%. В августе Абэ изменил состав кабинета, что подняло популярность правительства до 43-45%.

Михаил Галузин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Цыганов
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К понедельнику, когда премьер объявил о намерении распустить парламент, казалось, что время выбрано удачно для правящей Либерально-демократической партии: рейтинг правительства восстанавливается, а ситуация в оппозиционной Демократической партии, напротив, не отличается стабильностью. Пост лидера партии покинула Рэнхо, также из организации вышли многих других видных политиков.

Однако карты намечающейся предвыборной гонки спутала губернатор Токио Юрико Коикэ. За несколько часов до пресс-конференции Абэ она объявила о создании новой партии – "Партии надежды" и позвала под свои знамена тех депутатов, кто вышел из состава Либерально-демократической и Демократической партий. Демократы уже объявили, что их кандидаты на выборах будут выдвигаться от имени "Партии надежды".

Два месяца назад Коикэ нанесла разгромное поражение ЛДП на выборах в законодательную ассамблею Токио. Участие партии под ее руководством в предстоящих выборах оказалось неожиданным ударом для ЛДП и грозит изменить расклад сил в новом парламенте.

По итогам выборов нижней палаты парламента в 2014 году правящий блок в составе Либерально-демократической партии под руководством премьер-министра Японии Синдзо Абэ и партии Комэйто получили 326 депутатских мандатов из 475, что составляет абсолютное большинство. Демократическая партия получила 73 места, Коммунистическая партия Японии — 21 место. В новом составе нижней палаты парламента будет 465 мест.

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