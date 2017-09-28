Цукерберг сожалеет о своих заявлениях после выборов президента США

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил, что сожалеет о своих заявлениях после выборов президента США в 2016 году, в которых называл безумной идею о том, что дезинформация в постах может повлиять на исход голосования.

"После выборов я заметил, что считаю безумной идею о том, что дезинформация в Facebook изменила исход выборов. Называть ее безумной было несерьезно, я сожалею об этом. Это слишком важный вопрос, чтобы не принимать его во внимание", — написал он в своем аккаунте.

Facebook ранее заявила, что в ходе президентской предвыборной кампании в США российские боты покупали рекламу в этой социальной сети, чтобы оказать влияние на исход гонки. Цукерберг рассказал о сотрудничестве с правительством США по расследованию дела о якобы вмешательстве России в американские выборы 2016 года, а также заявил о передаче конгрессу соответствующих данных. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не имеет к этому никакого отношения.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с Россией президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а Песков называл их "абсолютно голословными".

Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Президент РФ Владимир Путин обращал внимание на то, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для РФ такое вмешательство не имеет смысла.