Мадуро призвал испанского премьера говорить не о Венесуэле, а о Каталонии

МЕХИКО, 28 сен – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро подверг критике испанского премьера Мариано Рахоя за его высказывания о Венесуэле и призвал его говорить о своей стране, в частности о Каталонии, в которой на 1 октября намечен референдум о независимости.

Ранее Рахой на совместной с президентом США Дональдом Трампом пресс-конференции заявил, что Венесуэла во главе с президентом Мадуро движется к диктатуре.

"Почему Мариано Рахой должен говорить о Венесуэле на выходе из Белого дома? Пусть он говорит об Испании, пусть говорит о Каталонии, пусть говорит о проблемах между США и Европой, но пусть перестанет даже упоминать Венесуэлу", — заявил Мадуро в эфире государственного телевидения.

Также венесуэльский лидер раскритиковал Трампа за то, что тот назвал Венесуэлу "социалистической диктатурой". "Венесуэла – демократическая страна, в социализме не может быть диктатур, они возможны лишь при капитализме, где существует политическая и экономическая элита, навязывающая свою волю", – подчеркнул Мадуро.

По его мнению, высказывания Рахоя и Трампа свидетельствуют об "одержимости" мировых правых сил его страной, чтобы спровоцировать в Венесуэле дестабилизацию.