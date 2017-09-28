В Постпредстве России в ООН рассказали о сложностях в ядерном разоружении

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Россия не может двигаться по пути сокращения ядерных вооружений исключительно на двусторонней основе с США, не учитывая потенциал других государств, обладающих данным видом оружия, сообщается в комментарии, опубликованном на сайте постпредства РФ при ООН в связи с открытием для подписания Договора о запрещении ядерного оружия.

"Россия не может двигаться дальше по пути сокращения ядерных вооружений исключительно на двусторонней основе с США (не говоря о том, что по-прежнему непонятна линия администрации Дональда Трампа по таким вопросам, как будущее Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений и Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности). Мы фактически уже вышли на рубеж, за которым соответствующие гипотетические переговоры должны будут носить многосторонний характер. Не учитывать потенциалы всех других государств, обладающих ядерным оружием, в процессе подобных обсуждений больше не получается", — говорится в сообщении.

В комментарии постпредства при ООН подчеркивается необходимость предельно ответственно и осторожно подходить к оценкам общих перспектив ядерного разоружения. "Мы уделяем и будем уделять первостепенное внимание всем факторам, влияющим на обстановку в данной сфере. Среди них – создание США глобальной ПРО, перспектива появления оружия в космосе, нератификация ДВЗЯИ (Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний — ред.) США и рядом других государств, планы Вашингтона по созданию потенциала глобального молниеносного удара, сохраняющиеся дисбалансы в области обычных вооружений", — отмечается в сообщении.

Конвенция о полном запрете ядерного оружия была принята 7 июля этого года по итогам нескольких недель переговоров. В выработке договора не участвовали ядерные державы, включая пятерку постоянных членов СБ ООН (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция).

Ранее в МИД России высказывались против подписания договора о полном запрете ядерного оружия. По словам директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаила Ульянова, ратификация соглашения не отвечает национальным интересам России и может привести к нарушению режима Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), который вступил в силу в 1970 году.

Конвенция вступит в силу через 90 дней после того, как ее ратифицируют не менее 50 стран. 20 сентября 2017 года ее подписала 51 страна.