В сенате США поддержали кандидатуру Данфорда на пост главы КНШ

ВАШИНГТОН, 28 сен — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Профильный комитет сената американского конгресса в среду поддержала повторное назначение генерала Джозефа Данфорда на должность председателя Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США.

"Сенатский комитет по делам вооруженных сил проголосовал за кандидатуру Данфорда", — говорится в сообщении на сайте комитета. Там указывается, что голосование проходило в упрощенной форме без точного подсчета голосов.

Слушания по кандидатуре Данфорда в комитете состоялись во вторник.

Решение профильного комитета, как правило, является определяющим при рассмотрении полного состава сенатом, которому теперь предстоит вынести свой вердикт.

Председатель КНШ — высшая воинская должность в США. Данфорд занимает ее с 2015 года.