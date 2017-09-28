Президент Мексики оценил затраты на восстановление после землетрясения

МЕХИКО, 28 сен – РИА Новости. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето заявил в среду, что на восстановление разрушений от двух сентябрьских землетрясений потребуется порядка 37,5 миллиарда песо (более двух миллиардов долларов).
"Мы понимаем масштаб ущерба, нанесенного инфраструктуре культурного наследия в размере восьми миллиардов песо, это в первом приближении, возможно, финальная цифра будет меньше, но имеющиеся более тысячи пострадавших храмов дают министерству культуры возможность так оценивать ситуацию", — сказал Пенья Ньето на встрече с губернаторами в Мехико.
Президент уточнил, что еще 123 миллиардов песо (717 миллионов долларов) будут направлены на ликвидацию урона, нанесенного учреждениям образования.