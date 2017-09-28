Президент Мексики оценил затраты на восстановление после землетрясения

МЕХИКО, 28 сен – РИА Новости. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето заявил в среду, что на восстановление разрушений от двух сентябрьских землетрясений потребуется порядка 37,5 миллиарда песо (более двух миллиардов долларов).

По его словам, только штатам Чьяпас и Оахака будут выделены 6,5 миллиарда песо (358,5 миллиона долларов), остальным штатам, включая город Мехико, будут направлены 10 миллиардов песо (551,5 миллиона долларов).

"Мы понимаем масштаб ущерба, нанесенного инфраструктуре культурного наследия в размере восьми миллиардов песо, это в первом приближении, возможно, финальная цифра будет меньше, но имеющиеся более тысячи пострадавших храмов дают министерству культуры возможность так оценивать ситуацию", — сказал Пенья Ньето на встрече с губернаторами в Мехико.

Президент уточнил, что еще 123 миллиардов песо (717 миллионов долларов) будут направлены на ликвидацию урона, нанесенного учреждениям образования.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике 19 сентября. Мощные подземные толчки на юге страны дошли и до Мехико, где разрушены десятки домов. Впоследствии сообщалось еще о двух повторных ударах подземной стихии магнитудой 5,8 и 6,1. По последним официальным данным, погибли 337 человек. Еще одно сильное землетрясение произошло 7 сентября, тогда погибло около 70 человек.