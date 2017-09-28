Глава МИД Ирана: Россия стремится к политическому урегулированию в Сирии

НЬЮ-ЙОРК, 28 сен — РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Россия стремится к политическому урегулированию ситуации в Сирии.

"Я разговаривал с президентом (РФ Владимиром) Путиным, я знаю, что президент Путин хочет найти мирное решение по Сирии, потому что это служит нашим интересам и их интересам", — сказал Зариф, выступая в Обществе Азии в Нью-Йорке.

В середине сентября Путин провел встречу с главой МИД Ирана, на которой стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в частности, в Сирии, Ираке, в районе Персидского залива и борьбу с терроризмом.