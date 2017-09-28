Иран готов сотрудничать с Саудовской Аравией в целях безопасности региона

НЬЮ-ЙОРК, 28 сен — РИА Новости. Тегеран уважает роль Эр-Рияда в регионе и готов работать с Саудовской Аравией в целях безопасности, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"У нас нет иллюзий, что Саудовскую Аравию можно исключить из региона. Мы считаем, что Саудовская Аравия является крайне важным игроком в регионе, которого нужно уважать", — сказал Зариф, выступая в Нью-Йорке.

Он посоветовал Эр-Рияду также отказаться от иллюзий, что Иран можно исключить из региона. "Мы ожидаем, что Саудовская Аравия также признает, что мы являемся важным игроком в регионе", — подчеркнул Зариф.

"Мы должны работать вместе ради безопасности этого региона. И мы готовы работать вместе ради безопасности", — добавил глава МИД Ирана.