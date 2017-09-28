МИД Ирана о курдском референдуме: мы друзья курдов, но это серьезная ошибка

РИА НОВОСТИ. ГЛАВА МИД ИРАНА О РЕФЕРЕНДУМЕ В ИРАКСКОМ КУРДИСТАНЕ: ЭТО ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНАЯ ОШИБКА, НО МЫ ОСТАНЕМСЯ ВЕЧНЫМИ ДРУЗЬЯМИ КУРДОВ