МИД Ирана призвал Трампа проверять факты до того, как делать заявления

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф после сообщения президента США Дональда Трампа об испытании баллистической ракеты в ИРИ обратил внимание на необходимость проверять информацию до того, как делать заявления.

"Необходимо проверять факты прежде, чем делать заявления", — сказал глава МИД Ирана в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс . "Меня беспокоит, что люди путают факты и выдают альтернативные факты", — добавил он.

Ранее президент США Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте написал, что "Иран только что провел испытательный запуск баллистической ракеты, способной достичь Израиля". Кроме того, он обвинил Тегеран в сотрудничестве с Пхеньяном и вновь заявил, что договоренности с Ираном не работают.

До этого иранское телевидение сообщало об успешном пуске новой баллистической ракеты "Хорремшахр" дальностью две тысячи километров, которая способна нести несколько боеголовок.

Как сообщил телеканал Fox News со ссылкой на американских чиновников, Иран на прошлой неделе не проводил испытания баллистической ракеты, а видеозаписи, показанной иранским телевидением в субботу, более семи месяцев. По данным источников Fox News, на видео был показан неудачный пуск ракеты в январе, в результате которого ракета взорвалась вскоре после пуска, пролетев около 965 километров.